Die schwedische Königin Silvia besucht am Dienstag Berlin. Am Nachmittag eröffnete sie zunächst in den Nordischen Botschaften eine Konferenz. Dort geht es bei einem Symposium um das Thema "Die Rolle der Väter - Architektur für Kinder".

Die gebürtige Heidelbergerin ist regelmäßig in Deutschland zu Gast. Am Mittwoch kommt sie auf die Blumeninsel Mainau im Bodensee, um ein Programm ihrer Stiftung Mentor International für junge Flüchtlinge in Konstanz zu eröffnen.



Die schwedische Königin engagiert sich in zahlreichen Wohltätigkeitsorganisationen. Unter anderem setzt sie sich für an Demenz erkrankte Menschen ein, für hilfsbedürftige Kinder und sie hat eine Antidrogen-Stiftung gegründet.

