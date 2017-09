Die Berliner Polizei hat in der Nacht zu Sonntag größere Kontrollen am Alexanderplatz durchgeführt. Dabei seien fast 90 Personen überprüft worden, sagte ein Polizeisprecher dem rbb. Es habe 15 vorläufige Festnahmen und 22 Platzverweise gegeben. Unter anderem seien bei Durchsuchten Drogen gefunden worden.



In der Nacht kam es laut der Polizei außerdem am U-Bahnhof Alexanderplatz zwischen zwei Männern zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, einer habe Schnittverletzungen erlitten, der andere konnte entkommen.



Insgesamt waren etwa 70 Polizisten im Einsatz. In den vergangenen Wochen waren rund um den Alexanderplatz mehrere Menschen bei Angriffen oder Schlägereien verletzt worden. Wegen der erhöhten Kriminalität am Alex soll dort bis Dezember eine Polizeiwache entstehen, die rund um die Uhr besetzt ist.