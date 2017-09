Audio: Antenne Brandenburg | 27.09.2017 | Susanne Hakenjos

Pilotversuch: Krankenschwestern an Schulen - Die ersten Pflaster sind geklebt

30.09.17 | 18:34 Uhr

Beim Toben auf dem Pausenhof verletzt? An 20 Schulen in Brandenburg leisten jetzt Schulkrankenschwestern Erste Hilfe. Was es in Finnland, Dänemark und den USA schon lange gibt, wird in Brandenburg seit Februar getestet. Von Susanne Hakenjos



An der Grundschule Blankensee (Teltow-Fläming) bildet sich während der großen Pause schon mal eine kleine Warteschlange vor dem neuen Krankenzimmer im Erdgeschoss. Aufgeschlagene Knie, Schürfwunden oder Prellungen müssen versorgt werden. Schulleiterin Sabine Fröhlich beruhigt die Wartenden. An der Tür hängt ein großes grünes Smiley-Symbol: "Das zeigt auch unseren kleinesten Kindern - unsere Schulkrankenschwester, Frau Heinze, ist da. Gleich geht die Tür auf und das nächste Kind darf hinein."

Das Krankenzimmer mit Medizinschrank, Verbandsmaterial, Kühlschrank, Trage und Liege wurde extra für die Arbeit von Astrid Heinze eingerichtet. Sie ist eine von zehn sogenannten "Schulgesundheitsfachkräften", die in Brandenburg in acht Landkreisen und drei kreisfreien Städten seit Februar 2017 im Einsatz sind. Wie ihre Kolleginnen hat die examinierte Kinderkrankenschwester dafür eine dreimonatige Zusatz-Ausbildung absolviert - berufsbegleitend läuft diese weiter.

"Sie tröstet und dann geht’s einem schnell wieder besser"

Sie verarztet kleinere Verletzungen, hilft aber auch bei Bauchweh, Kopfschmerzen oder einem Asthma-Anfall. Mit ihrem Notfall-Einsatzrucksack ist sie auch bei schulischen Sportveranstaltungen direkt vor Ort. Von den 157 Grundschülern in Blankensee wird ihre Hilfe begeistert angenommen: "Wenn man gestürzt ist, bekommt man einen Verband oder einen Umschlag und sie tröstet und dann geht’s einem schnell wieder besser", berichten die Schüler.

Auch die Lehrkräfte sind froh, dass eine medizinische Fachkraft als Ansprechpartnerin und Vertrauensperson für Schüler mit gesundheitlichen Problemen im Haus ist. Zuvor mussten Kinder in solchen Fällen oft im Schulsekretariat warten, bis Mama oder Papa sie abholen kommen. Nach wie vor werden Eltern über jedes Vorkommnis informiert, in Notfällen kommt natürlich der Rettungswagen.

"Schade, dass Frau Heinze immer nur montags da ist"

Beeindruckt hat die Schulkrankenschwester die Kinder aber auch mit Gesundheitstipps und fachlichen Ratschlägen. "Sie hat tolle Tipps und Tricks, was man so machen kann. Das ist cool", sagt die Schülersprecherin. Zum Beispiel, dass Kopfweh auch manchmal einfach von zu wenig Trinken kommt. Auch Schulleiterin Fröhlich ist von der Krankenschwester begeistert: "Sie hat einen ganz anderen Zugang zu den Kindern als ein Lehrer und sie gibt uns mehr Sicherheit." In Blankensee sagen alle Beteiligten: "Schade, dass Frau Heinze immer nur montags da ist. Wir wünschen sie uns einfach täglich!"

Eine Krankenschwester, drei Schulen

Wie alle am Modellprojekt beteiligten Schulen muss sich die Blankenseer Grundschule ihre Schulgesundheitsfachkraft mit weiteren Schulen teilen. Montags ist Astrid Heinze in ihrem Krankenzimmer in Blankensee - dienstags, mittwochs und freitags an der acht Kilometer entfernten Goethe-Oberschule in Trebbin und donnerstags an der Grundschule Trebbin. Dort, wo Grund- und Oberschule direkt nebeneinanderliegen, ist das Verbund-System nicht so problematisch, meint die 52-Jährige: "Da kann ich im Notfall nach einem Anruf auch schnell mal über den Schulhof flitzen."

Die Solar-Oberschule in Beelitz aber klagt: Ihre Krankenschwester ist immer gerade dann nicht vor Ort, wenn etwas passiert. Und ebenso wie die Blankenseer wünscht sich auch die Gebrüder-Grimm-Grundschule in Brandenburg (Havel) den täglichen Einsatz. Doch am Pilotversuch sollen zunächst eben möglichst viele und vor allem auch kleine Schulen teilnehmen, erklärt Stefan Engelbrecht vom Projektträger, dem Awo-Bezirksverband Potsdam: "Man möchte in dem Modellprojekt über zwei Jahre herausfinden, was möglich ist und was der beste Weg dafür ist." Danach werde wissenschaftlich ausgewertet, was man in Zukunft gegebenenfalls anders machen muss.

Krankenschwestern werden positiv aufgenommen

Grundsätzlich sind die Rückmeldungen aller beteiligten Schulen nach dem ersten Halbjahr positiv, freut sich Stefan Engelbrecht: "Alle Schulen sagen, das ist eine Entlastung für die Lehrer. Und für die Schüler bedeutet es eine gesundheitliche Betreuung, die vorher gar nicht geleistet werden konnte."

Allein zehn Einsätze täglich werden an der Grundschule in Blankensee gezählt - ähnlich ist es an den anderen beteiligten Grundschulen. Aber auch Früherkennung und Vorsorge sind enorm wichtig, weiß Astrid Heinze aus ihrer täglichen Arbeit: "Wir haben bereits Projekte gemacht zur Mund- und Zahnhygiene oder zum Händewaschen. Im Unterricht war ich begleitend dabei zum Thema Pubertät. In Richtung Prävention bin ich jetzt unterwegs an der Oberschule und mache dort Übungen mit den Schülerinnen und Schülern zur Konzentrationsverbesserung und zur Entspannung."

Wer wird die Krankenschwestern bezahlen?

Für den Landeselternrat (LER) sind die Schulkrankenschwestern ebenso wie der Ausbau der Schulsozialarbeit ein wichtiger Schritt hin zu multiprofessionellen Teams, sagt LER-Vorsitzender Jan Alexy. Die Landeselternvertretung warnt bei flächendeckender Einführung aber davor, eine Finanzierung auf die Kommunen als Schulträger abzuwälzen. Auch die Kleist-Oberschule in Frankfurt (Oder) hätte gerne am Modellprojekt teilgenommen. Doch hier fehlte schlicht der Raum für die Krankenschwester, den die Schule bereitstellen muss. Sollten Schulkrankenschwestern in Brandenburg flächendeckend eingeführt werden, sind also noch viele Fragen auch hinsichtlich der Finanzierung zu klären.

Um wissenschaftliche Aussagen über den Erfolg oder Misserfolg des Pilotversuchs treffen zu können, wird das Modellprojekt vom Berliner Universitätsklinikum Charité ausgewertet. Erste Ergebnisse werden im Februar 2018 erwartet. Schüler, Lehrer und Eltern hoffen schon jetzt, dass es Schulkrankenschwestern in Brandenburg in Zukunft flächendeckend geben wird.