Berlins Erstklässler sollen gerade in der bevorstehenden dunklen Jahreszeit noch sicherer in die Schule kommen.



Verkehrsstaatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne) überreicht deshalb am Donnerstagvormittag die ersten leuchtenden Sicherheitswesten des ADAC. Sie sind für 80 Grundschüler an einer Schule im Stadtteil Wedding bestimmt. In den kommenden Tagen sollen alle 30.000 Grundschüler mit den Westen ausgestattet werden.