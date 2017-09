Autofahrer müssen sich derzeit auf der A2 zwischen Potsdam und Magdeburg auf Behinderungen einstellen. Grund ist ein schwerer Unfall mit zwei Lastwagen zwischen Wollin und Ziesar (Landkreis Potsdam-Mittelmark).



Die Autobahn ist derzeit in diesem Abschnitt in Richtung Berlin gesperrt. Autofahrer müssen sich in den kommenden Stunden aber darauf einstellen, dass die Autobahn - wie am Morgen - erneut voll gesperrt wird.