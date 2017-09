Der 21-Jährige war nach eigenen Angaben mit Freunden unterwegs, als die Gruppe mit etwa 20 anderen jungen Leuten aneinandergeriet. Aus der zweiten Gruppe soll dann Reizgas gesprüht worden sein, außerdem wurde der 21-Jährige mit einem Messer am Arm verletzt. Die Gruppen trennten sich dann wieder. Der Verletzte rief die Polizei zu Hilfe und sagte, der Messerstecher befinde sich in der Nähe am Brunnen der Völkerfreundschaft. Die Polizisten forderten Verstärkung an und nahmen den Verdächtigen fest.