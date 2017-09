Am U-Bahnhof Alexanderplatz

Mehrere Menschen sind am Alexanderplatz in Berlin-Mitte durch einen reizende Substanz verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versprühte ein Unbekannter am Dienstagabend im dortigen U-Bahnhof den Stoff, nachdem er sich mit zwei weiteren Unbekannten gestritten haben soll.