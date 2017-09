Ein 26-jähriger Mann ist in Berlin von einer Gruppe Unbekannter angegriffen, geschlagen und getreten worden. Zeugen wurden von den Angreifern festgehalten.



Wie die Berliner Polizei berichtet, soll der 26-Jährige am Mittwoch zunächst von einem Mann aus der Gruppe am Marx-Engels-Forum in Mitte unweit des Alexanderplatzes nach einer Zigarette gefragt worden sein. Als er die Antwort verweigerte, griff der Mann ihn mit Tritten und Schlägen an. Der 26-Jährige ging daraufhin zu Boden. Anschließend gingen auch die anderen aus der Gruppe auf den am Boden liegenden Mann los.



Zeugen - zwei 20-Jährige und ein 23-Jähriger -, die den Angriff beobachteten, wurden von den Angreifern festgehalten. Laut Polizei standen sie nach der Tat unter Schock.



Anschließend entfernte sich die Gruppe von dem Forum an der Karl-Liebknecht-Straße in Richtung Unter den Linden. Der 26-Jährige wurde mit Prellungen an Oberkörper und Kopf ins Krankenhaus gebracht.