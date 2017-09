Politik und Polizei diskutieren seit Langem, wie das "Sicherheitsgefühl" am Berliner Alexanderplatz verstärkt werden kann. Wie unsicher es auf dem bekannten Platz sein kann, zeigt der jüngste Fall in der Nacht zu Samstag.

Sechs Menschen wurden dabei verletzt, darunter auch ein wohl unbeteiligter 13-jähriger Junge. Ein 18-Jähriger musste nach einer Stichverletzung am Rücken notoperiert werden. Er befand sich jedoch am Samstag außer Lebensgefahr.

Eine neue Polizeiwache am Alex und mobile Videowagen der Polizei, das sind die aktuellen Strategien von Innensenator und Polizei. Der Bau der Polizeiwache am Alex hat am Donnerstag begonnen, die Videoüberwachung soll nach und nach ausgebaut werden.

Die Gründe für die Auseinandersetzung waren zunächst unklar. Die Polizei nahm insgesamt acht Tatverdächtige fest. Bei einem 23-Jährigen und einem 15-Jährigen wurden Messer gefunden. Sie wurden ebenso wie sechs weitere Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 27 Jahren an ein Fachkommissariat überstellt. Die Verdächtigen sollten am Samstag vernommen werden.

Auf dem Alexanderplatz in Berlin-Mitte gibt es regelmäßig Schlägereien, Überfälle und Diebstähle. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei dort mehr als 7.800 Straftaten, von denen allerdings der größere Teil Taschen- und Ladendiebstähle waren.

In diesem Jahr sanken die Zahlen etwas. Bis zum Dezember soll auf dem bekannten Platz eine Polizeiwache stehen, in der Berliner Polizei und die Bundespolizei rund um die Uhr präsent sein sollen. Am Donnerstag erfolgte für die Wache ein symbolischer Spatenstich. Außerdem ist geplant, die Videoüberwachung am Alexanderplatz und weiteren kriminalitätsbelasteten Orten in Berlin schrittweise mit mobilen Videowagen auszubauen.