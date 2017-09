18-jähriger Russe in Polen in Haft

Gegen den 18-jährigen russischen Staatsbürger sei Haftbefehl wegen des Verdachts des Mordes erlassen worden. Steltner lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden. Der Verdächtige war in der vergangenen Woche in Polen gefasst worden.

Vor zehn Tagen war am Schleusenweg die Leiche einer vermissten 60-jährigen Frau gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Raubmord aus. Ein Sexualdelikt konnte laut Staatsanwaltschaft ausgeschlossen werden.

Die Frau aus Charlottenburg war zuvor mit Freundinnen in einem Biergarten im Tiergarten gewesen und von dort allein zu Fuß in Richtung Hardenbergplatz aufgebrochen. Zu Hause kam sie nicht an. Passanten hatten ihre Leiche drei Tage später in einem Gebüsch am Bahndamm entdeckt.