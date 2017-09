Im Fall der getöteten Frau, deren Leiche vor über zwei Wochen im Berliner Tiergarten gefunden wurde, soll der Tatverdächtige nun aus Polen den deutschen Behörden überstellt werden. Das sagte eine Sprecherin des Kreisgerichts Wahrschau am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Das polnische Gericht hatte am Donnerstag über die Auslieferung nach Deutschland entschieden. Den genauen Zeitpunkt der Überstellung teilte die Sprecherin zunächst nicht mit.

Der Mann wurde laut den polnischen Behörden am 11. September von der Polizei in Pruszków festgenommen - rund eine Woche nach der Tat. Wie die Polizei auf die Spur des Tatverdächtigen gekommen ist, wollten die Behörden nicht mitteilen. Laut dem Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, liegt ein Haftbefehl wegen Mordes vor.

Die 60-jährige Frau aus Charlottenburg war am 5. September gewaltsam getötet worden. Sie war mit Freundinnen in einem beliebten Lokal im Tiergarten gewesen und von dort allein zu Fuß in Richtung Hardenbergplatz aufgebrochen. Zu Hause kam sie nicht an. Die Polizei gab eine Vermisstenmeldung heraus. Die Leiche der 60-Jährigen fanden Passanten drei Tage später in einem Gebüsch am Schleusenweg, der aus dem Tiergarten zum Hardenbergplatz führt.

Sendung: Abendschau, 22.09.2017, 19.30 Uhr