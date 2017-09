Die Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Autodieb aus dem Neuendorfer See bei Lübben (Kreis Dahme-Spreewald) gezogen. Der 48-Jährige hatte am Morgen offenbar ein Auto geklaut und war geflohen. Um der Polizei zu entkommen, hatte er sich fast zwei Stunden im Schilf versteckt. Die Ermittler suchten mit einem Hubschrauber und mehreren Booten nach ihm. Völlig unterkühlt wurde er zunächst ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn liegen mehrere Haftbefehle vor.