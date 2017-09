In Finsterwalde (Elbe-Elster) hat es in der Nacht zum Donnerstag erneut gebrannt. Dieses Mal ging eine Garage mitsamt Auto in Flammen auf. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, wie ein Sprecher der Leitstelle Lausitz dem rbb sagte.

In den vergangenen zwei Wochen hat es nach Angaben der Leitstelle immer wieder kleinere Brände gegeben, unter anderem standen Mülltonnen, eine Gartenlaube und ein Holz-Schuppen in Flammen. Zuletzt wurde in Finsterwalde in der Nacht zum Mittwoch erneut eine Mülltonne angezündet.



Vor einer Woche brannte der leerstehende, ehemalige Veranstaltungsort "Haus der Freundschaft" ab. Dazu bekannte sich ein 28-Jähriger; er stellte sich am Montag der Polizei. Der Verdächtige gab jedoch an, nur für diese eine Tat verantwortlich zu sein.