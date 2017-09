In Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) haben Polizeibeamte in einer Mülltonne eine Leiche entdeckt. Der Mann sei vermutlich durch Stichverletzungen und "Einwirkung stumpfer Gewalt" getötet worden, teilten die Ermittler am Mittwoch mit.



Ein Zeuge habe die Polizei am Montagabend über ein vermutliches Tötungsdelikt informiert, hieß es. Im Rahmen der Durchsuchung des Tatortes, der Wohnung eines 36-Jährigen, sei dann der Tote gefunden worden.