Areal an legendärem Club in Berlin-Friedrichshain

Seit Monaten campieren dutzende Wohnungslose neben dem legendären Partyclub Berghain - in einem Park, der dem Bezirk gehört. Anwohner beschweren sich schon länger über die unhygienischen Zustände. Am Dienstag berät der Bezirk über eine Lösung.

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg will am Dienstag über eine Lösung für die Bewohner eines illegalen Zeltlagers im Bereich Helsingforser Straße zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße beraten. Das sagte Bezirkssprecherin Sara Lühmann rbb|24. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann (Bündnis 90/Grüne) werde mit ihren Stadträten beraten, wie man den Bewohnern Alternativangebote machen könne. Möglicherweise müsse man dabei auch das Land um Unterstützung bitten, erklärte Lühmann, denn im Bezirk gebe es wenig räumliche Reserven, sagte die Bezirkssprecherin.

Der Bezirk sieht in einem Platzverweis wenig Sinn. "Wenn man die Menschen an diesem Ort vertreibt, suchen sie sich irgendwo anders einen Platz im öffentlichen Raum Berlins", sagte Bezirkssprecherin Sara Lühmann rbb|24. Wohnungslosigkeit sei ein wachsendes Problem in der Hauptstadt, so Lühmann: "Man muss den Menschen andere Möglichkeiten anbieten."