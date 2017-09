Video: Abendschau | 12.09.2017 | Vanessa Kockegei

Areal an legendärem Club in Berlin-Friedrichshain - Obdachlosen-Camp am Berghain wird geräumt

12.09.17 | 21:34 Uhr

Seit mehreren Monaten zelten dutzende Wohnungslose neben dem legendären Partyclub Berghain - in einem Park, der dem Bezirk gehört. Schon länger gibt es Beschwerden über die unhygienischen Zustände. Am Mittwoch soll das Camp geräumt werden.

Das illegale Obdachlosenlager im Bereich Helsingforser Straße zwischen Ostbahnhof und Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain soll am Mittwoch aufgelöst werden. Das sagte Bezirkssprecherin Sara Lühmann dem rbb am Dienstag.

Seit Monaten leben in der Grünanlage Wriezener Park rund 70 Menschen in Zelten und Holzbuden, ohne fließendes Wasser und ohne Toiletten. Es gebe Probleme mit der Müllentsorgung sowie eine Rattenplage, so Lühmann. Zudem sei das Aufstellen von Zelten und Hütten im öffentlichen Raum verboten. "Um diese Aufräumaktion durchführen zu können, werden natürlich Platzverweise ausgesprochen werden müssen, da eben das geräumt werden muss, was sich auf dieser Fläche befindet."

Bezirk weicht von früheren Aussagen ab

Noch am Montag sah der Bezirk in einem Platzverweis wenig Sinn. "Wenn man die Menschen an diesem Ort vertreibt, suchen sie sich irgendwo anders einen Platz im öffentlichen Raum Berlins", sagte die Bezirkssprecherin rbb|24. Nun heißt es von Seiten des Bezirks: Jeder könne sich zwar auf öffentlichen Grünflächen aufhalten, tags und nachts. "Das Problem sind die Aufbauten, man darf kein Zelt aufschlagen auf einer öffentlichen Grünfläche", so Lühmann. Damit weicht der Bezirk von früheren Aussagen ab, erst einen neuen Standort für die Wohnungslosen zu finden.

Die Männer und Frauen leben dort ohne behördliche Erlaubnis. Viele der Camper sollen aus Osteuropa stammen. Mittlerweile haben sich zahlreiche Anwohner beim Bezirk über die unhygienischen Zustände beschwert. Das Gelände neben der Helsingforser Straße gehört dem Bezirk, er hat dort das Hausrecht.

