Aktion der Obdachlosenhilfe - Wer nicht hören will, muss fühlen

16.09.17 | 17:00 Uhr

Die Tage werden kälter, für obdachlose Menschen beginnt die harte Zeit des Jahres. Etwa 150 Schlafplätze in Notunterkünften gibt es in Berlin - für bis zu 10.000 Bedürftige. Um auf ihr Leid aufmerksam zu machen, hat die Obdachlosenhilfe mob e.V. eingeladen, eine Nacht im Freien zu schlafen. Von Tom Garus

Zerknautsche Gesichter, durchgefrorene Hände und Füße, steife Glieder: Man sieht den knapp fünfzig Menschen an, dass sie bei nur acht Grad auf dem Boden geschlafen haben. Trotzdem lächeln viele von ihnen, noch eingepackt in ihre Schlafsäcke - wahrscheinlich auch, weil sie froh sind, dass es nur ein Seitenwechsel für eine Nacht war. Auch Mara Fischer sieht mitgenommen aber zufrieden aus. Sie leitet die Notunterkunft mob e.V. in Prenzlauer Berg. Sie hatte die Idee, Politiker und andere Bürger einzuladen, auf dem Parkplatz vor der Unterkunft in der Storkower Straße zu übernachten. Der erste "Sleep Out" ist als solidarische Aktion gedacht - aber die Teilnehmer sollen auch spüren, wie es ist, bei herbstlicher Kälte nur im Schlafsack und auf einer Isomatte auf dem Asphalt zu schlafen.

Bei Minusgraden abgewiesen

Immer wieder müssen Mara Fischer und ihr Team hilfesuchende Menschen an der Tür zurückweisen, weil die 31 Schlafplätze belegt sind. Nur etwa 150 Stück gibt es das ganze Jahr über in Berlin, für schätzungsweise 5.000 bis 10.000 obdachlose Menschen. Wie viele in der Hauptstadt ohne feste Bleibe leben, weiß niemand genau. Vielleicht ist auch deswegen die Finanzierung so schwammig geregelt. Mara Fischer fordert, dass Bürger und Politiker endlich genug Geld für eine menschenwürdige Betreuung der Obdachlosen organisieren. Ohne das ehrenamtliche Engagement der 30 bis 40 Mitarbeiter könnte die Notunterkunft des mob e.V. dicht machen – eine der wenigen warmen Inseln imitten der Kälte Berlins. Fischer und Vertreter von vier weiteren Notunterkünften der Stadt haben einen Brandbrief an die Senatsverwaltung für Soziales geschrieben: Mehr Geld für mehr Schlafplätze und mehr Sozialarbeiter verlangen sie darin.

Selbst Menschen mit Job sind wohnungslos

Es werden jedes Jahr mehr, die auf der Straße leben: Menschen mit unsicheren Beschäftigungsverhältnissen, Rentner, die von Altersarmut betroffen sind, Flüchtlinge, Arbeitssuchende aus Osteuropa, aus Rumänien, Bulgarien, Ungarn. Deren Hoffnungen auf ein besseres Leben erfüllen sich nur selten. In der Notunterkunft des mob e.V. wird auch ganzen Familien Obdach geboten, weil immer häufiger Eltern und Kinder ihr Zuhause verlieren und auf der Straße landen. Bezeichnend ist auch, dass selbst Menschen mit einem sozialversicherungspflichtigen Job als Wohnungslose bei Bekannten unterkommen müssen - falls sie jemanden haben, der sie aufnimmt. Steigende Mieten und die viel zu wenigen Sozialwohnungen erhöhen den Druck auf immer mehr Menschen.

"In der Bahn werden sie bespuckt und beleidigt"

Maik beispielsweise hat schon seit fünfzehn Jahren keine eigene Wohnung mehr, erzählt er an diesem kalten Abend in Prenzlauer Berg. Seit sechs Jahren verkauft er die Obdachlosenzeitung Strassenfeger, hält sich mit dem wenigen Geld über Wasser. Mal schläft er bei Bekannten, mal in der Notunterkunft an der Storkower Straße. Sein Lebenslauf ähnelt dabei dem vieler Wohnungsloser: Lehre angefangen, während der Probezeit erkrankt, Job verloren, HartzIV, Drogen, ungeöffnete Briefe, Mietschulden, Räumungsklage, Straße, Absturz. Auf Sozialhilfe habe er keinen Anspruch mehr – er hoffe nur noch auf seinen Rentenantrag, aber der laufe schon seit anderthalb Jahren. Ob er anerkannt werde, sei ungewiss, sagt Maik. Solange sichert ihm der Strassenfeger eine Grundexistenz. Der Kampf da draußen aber sei härter geworden. Vor allem osteuropäische Bettlerbanden gingen teils aggressiv gegen ihn vor, sagt der 56-jährige. Einmal hätten sie ihm seine Zeitungen und seine grüne Warnweste geraubt. Der gebürtige Rheinländer will sich trotzdem nicht beklagen. Zwei bis drei Stunden tingelt er jeden Tag durch die Waggons, verdient zwischen fünf und zehn Euro die Stunde. Gerne erzählt er das zwar nicht, die Konkurrenz sei groß. Und der Verkauf habe auch seinen Preis: "In der Bahn werden Sie bespuckt, beleidigt - es wurde sogar mal ein Döner nach mir geworfen", sagt Maik.

Susanne (links) und Alina haben beim "Sleep In" mitgefroren. "Ich war zwischendurch immer wach", sagt Susanne.

Gysi hat seinen Schlafsack zuhause gelassen

Dass die Zahl der Obdachlosen in Berlin steigt, wird in der Öffentlichkeit präsenter. Gregor Gysi (Die Linke), Cansel Kiziltepe (SPD) und Canan Bayram (Grüne) wollten sich zwar nicht gleich auf den Asphalt schlafen legen. Zu einer Pressekonferenz im angrenzenden Café Bankrott sind die Abgeordneten am Freitag aber gekommen - auch, weil Wahlkampf ist. Gysi spricht dann von einer fernen Grundgesetzänderung hin zu einem Recht auf Wohnraum, von sozialem Wohnungsbau, der aber sicher noch Zeit brauche. Zugleich dämpft er Hoffnungen auf schnelle finanzielle Hilfe: Schließlich sei der Berliner Landeshaushalt für 2017/18 ja schon beschlossen. Die mob-Chefin Mara Fischer überzeugen diese Sätze nicht, angesichts des nahen Winters: "Diese Vorschläge bringen mir nichts, wenn ich hier Leute habe, die tagtäglich irgendwie um ihr Überleben kämpfen müssen. Wir haben es ja gesehen bei der Flüchtlingskrise, dass doch ganz schnell viel Geld eingesetzt werden kann. Und das erwarten wir auch in unserem Bereich", sagt Fischer. Sie und ihre Kollegen hoffen stattdessen, dass ihr Brandbrief an den Senat etwas bewirkt.

"Respekt für die Leute. Also ich würde nur in den U-Bahnen schlafen"

Die Berlinerinnen Susanne und Alina haben ihre Schlafsäcke für den "Sleep Out" ausgerollt. Was Politiker und die Leiter der Notunterkünfte im Großen besprechen, haben die jungen Frauen in der Nacht zum Samstag im Kleinen erlebt. Noch etwas verloren sitzen sie am sonnigen, kühlen Morgen auf ihren Isomatten und sprechen über ihre Nacht im Freien. "Ich war zwischendurch immer wieder wach, entweder weil es super kalt war oder nass von unten", sagt Susanne. Wenn sie sich vorstelle, dass es jetzt im September erst richtig anfange, kalt zu werden, dann sage sie sich: "Respekt für die Leute, die das durchhalten. Also ich würde nur in den U-Bahnen schlafen." Sendung: Abendschau, 15.09.17, 19.30 Uhr