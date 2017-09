In Brandenburg gesichtete Elche können ab sofort per Online-Formular den Behörden gemeldet werden. Der Vordruck, den es vorher nur in Papierform oder als pdf-Datei gab, steht auf der Seite des Landeskompetenzzentrums Forst Eberswalde (LFE) zum Herunterladen bereit. Das teilte das Umweltministerium Brandenburg am Freitag in Potsdam mit.

Elche seien im laufenden Jahr bereits mehrfach in Brandenburg gesichtet und auch fotografiert worden, zuletzt Anfang September in der nördlichen Uckermark. Offiziell gemeldet worden seien fünf Tiere. Die Elche zögen von Polen in Richtung Westen oder kehrten dorthin zurück.