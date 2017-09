Der Journalist Zudeick war früher Polizist. Von den Moderatoren Christoph Azone und Stefan Rupp auf seinen früheren Job angesprochen sagte Zudeick, im Sinne der "sprachlichen Verkehrsordnung" fühle er sich immer noch als Ordnungshüter. Den Finger darauf zu legen, wenn einer rumhaspele, weil er entweder nichts oder ziemlich viel Unrat im Kopf habe, finde er schon ganz wichtig, meinte der Journalist.

Er gucke dafür nicht von früh bis spät Fernsehen, aber in Bundestagswochen schon, und inzwischen höre er dann neben seiner Arbeit am Schreibtisch, wenn da "was schief läuft". Er könne aber nicht nach einem Gerechtigkeitsprinzip arbeiten, sondern müsse nehmen, was er von den Politikern "geliefert" bekomme.