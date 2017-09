Fette Henne: Was wie eine Beleidigung klingt, ist nur der Name für einen Pilz. Wer es netter sagen will, kann auch die Bezeichnung Krause Glucke benutzen. Der Pilz sieht aus wie ein Badeschwamm und wächst am liebsten an alten Kiefernstümpfen. Soll lecker schmecken, ist aber schlecht zu putzen.