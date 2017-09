Audio: radioBerlin | 27.09.2017 | Knut Müller

Beamter infizierte sich mit Hepatitis - Polizei warnt vor Spritzen in der Dienstpost

27.09.17 | 17:40 Uhr

Die Berliner Polizei mahnt ihre Bediensteten, sorgsam mit beschlagnahmten Drogenspritzen umzugehen. Offenbar wurden Spritzen teils in einfachen Briefen verschickt - was zu gefährlichen Infektionen führte.

Die Berliner Polizei hat ihre Mitarbeiter zu mehr Umsicht beim Verschicken von beschlagnahmten Drogenspritzen gemahnt. Wiederholt wurden demnach Spritzen und Kanülen in einfache Briefumschläge gesteckt, statt in die dafür vorgesehenen Sonderbehälter. Für Polizeikollegen, die die Post auspacken, kann das problematisch werden: Neben Stichverletzungen drohen Infektionen. Unter der Überschrift "Gefährliche Dienstpost" warnt die aktuelle Mitarbeiterbroschüre "Polizei aktuell", die wöchentlich an über 23.000 Bedienstete geschickt wird, vor diesen Folgen: "In der Vergangenheit gab es folgenschwere Hepatitis-C-Infektionen im Kollegenkreis, da übersandte Spritzen unsachgemäß verpackt wurden", zitierte die Berliner Morgenpost am Mittwoch aus der Broschüre. Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die schwere und chronische Verläufe nehmen kann.



Die Mitarbeiter sensibiliseren

Eine vermehrte Infektion wollte Polizeisprecher Winfried Wenzel auf rbb-Nachfrage allerdings nicht bestätigen. Ihm sei in der letzten Zeit nur ein einziger Fall bekannt, in dem es tatsächlich zu einer Heptatitis-C-Erkrankung gekommen sei, der Kollege sei mittlerweile wieder gesund.



Auch dass Spritzen nicht fachgerecht verpackt würden, käme "nicht häufig" vor, sagte er. "Das sind eine Handvoll Fälle übers Jahr." Vielmehr gehe es in der Mitteilung darum, die Kollegen für die fachgerechte Verpackung zu sensibilisieren und auf die besonderen Richtlinien hinzuweisen, die es für das Verschicken von benutzten Spritzen gibt. Keinesfalls sollten Spritzen einfach in einen Umschlag gesteckt werden. Bereits im Mai 2017 seien Mitarbeiter in einem internen Schreiben auf die Gefahren aufmerksam gemacht worden.

Meist würden Drogenspritzen fachgerecht in speziellen Kanülenbehältern entsorgt, so Wenzel. Dass Spritzen verschickt werden - meist zur Kriminaltechnik -, käme nur in Ausnahmefällen vor, nämlich dann, wenn sie Teil der Beweiskette in einer Gerichtsverhandlung sind. Dann seien die Spritzen in spezielle Behälter zu verpacken, damit weder von der Nadelspitze noch von enthaltenen Flüssigkeiten Gefahr ausgehen könne. Ob den Absendern in der Vergangenheit dafür kein geeignetes Verpackungsmaterial zur Verfügung stand oder ob sie sich der Gefahr nicht bewusst waren, blieb offen.