Die Polizei hat in Berlin und Brandenburg einen mutmaßlichen "Reichsbürger" sowie drei weitere Männer wegen illegalen Waffenhandels vorübergehend festgenommen. Das wurde am Donnerstag bekannt.



Die Beamten hatten demnach am Mittwochmorgen ein Geschäft in der Motzstraße in Berlin-Schöneberg sowie vier Wohnungen in Berlin und Wandlitz durchsucht. An den Razzien waren Spezialeinsatzkräfte beteiligt. Die Beamten stellten mehrere scharfe Schusswaffen, mehrere tausend Schuss Munition verschiedener Kaliber sowie Werkzeug zum Umbau von Waffen sicher.