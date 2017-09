Seit Dienstagabend galt eine 60-Jährige Berlinerin als vermisst. Nun wurde die Leiche der Frau in einem Gebüsch in der Nähe des Berliner Zoo gefunden. Zuletzt war sie in Begleitung von Freundinnen in einem nahegelegenen Lokal gesehen. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.