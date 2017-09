Gewappnet für den Ernstfall - Wie sich Prepper auf den Tag X vorbereiten

Beim europäischen Katastrophenschutzkongress beraten Experten am Dienstag in Berlin darüber, wie die Bevölkerung im Notfall versorgt werden kann. Die sogenannten Prepper wollen sich darauf nicht verlassen. Sie trainieren für das Überleben nach dem Ende der Zivilisation. Von Anne Hoffmann



Gesine Cody macht seit knapp einem Jahr bei der Berliner Prepper-Gruppe mit. Der Begriff ist von dem englischen Verb to prepare abgeleitet, sich auf etwas vorbereiten. Zum Treffen kommt Cody mit einem dicken Rucksack. Daraus zieht sie einen kleineren hervor - ihr EDC, das Every Day Carry. Darin bewahrt sie eine Sammlung nützlicher Dinge für den Notfall auf, für kleinere und größere Katastrophen. Dinge, um sich und anderen helfen zu können. Dazu gehören sich eine Rettungsdecke, ein Universaltaschenmesser, chirurgische Nadeln, Verbandsmaterial. "Ich denke da an eine Situation wie kürzlich in der Londoner U-Bahn", sagt sie. "Eine Explosion, Menschen werden verletzt, viele müssen vor einer Gefahr fliehen."

Die 53-Jährige breitet weitere Utensilien auf einem Tisch aus. Ein Kompass, ein Miniaturgaskocher, eine wachsgetränkte Schnur mit Zündstein und ein sogenanntes LiveStraw, ein rohrförmiger Filter mit antiseptischem Effekt. "Mit dem könnte ich aus jeder Wasserquelle unbedenklich trinken." Außerdem noch Kondome. "Die sind prima, um Wasser zu transportieren!", erklärt Cody. All diese Dinge ständig bei sich zu haben, ist für sie durchaus nicht abwegig.

Warten auf den totalen Blackout

"Mich hat besonders ein Buch nachhaltig beeindruckt: 'Blackout' von Marc Elsberg. Er beschreibt darin sehr realistisch, was passiert, wenn großflächig der Strom ausfällt." In dem Roman bringen Hacker Europas Stromnetze zum Kollaps. Schon in den ersten zwei Tagen sind die Supermärkte leer gekauft. Nach drei Tagen laufen nur noch vereinzelt Generatoren, etwa auf Intensivstationen von Krankenhäusern. In den meisten Haushalten ist schon nach drei bis vier Tagen kein Trinkwasser mehr vorhanden. Dann geht das Zerren um die Ressourcen los. Das Buch ist unter deutschsprachigen Preppern sehr populär. In ihrem Zuhause hat Gesine Cody immer einen fertig gepackten Rucksack stehen, der mit umfangreicher Campingausrüstung, warmer Kleidung und Notfallrationen bestückt ist. Etwa 20 Kilogramm ist der schwer. Damit könnte sie im Katastrophenfall viele Wochen überleben. "Ich will autonom sein, mein Leben aktiv gestalten", sagt sie. "Und das was ich tue, soll Sinn für mich und andere machen." Viele Menschen würden sich heutzutage in einer "mental verkehrsberuhigten Zone" bewegen. Das regt sie auf. "Ich brauche Menschen um mich, die eine Philosophie haben, die aktiv sind. Und das habe ich bei den Preppern gefunden." Das seien Leute, die gute Fähigkeiten hätten, sagt Cody.

Unangenehme Eventualitäten

So ist sie auch zu Benjamin Arlet gekommen, der die Berliner Prepper-Gruppe gegründet hat. Prepper seien ganz normale Menschen, sagt er. Sie kämen aus allen Schichten, vom Zimmermann bis zum Arzt. "Er/sie denkt in die Zukunft und ist bereit, sich auch mit unbequemen Gedanken und Eventualitäten zu beschäftigen", sagt Arlet. Verantwortung für die eigene Gesundheit und das eigene Leben zu übernehmen, motiviere ihn und andere, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wie sieht es mit Untergangsängsten aus? "Angst spielt im selben Maße eine Rolle, wie die Angst vor einem Unfall jemanden dazu bringt, eine Unfallversicherung abzuschließen." Arlet schätzt, dass es in Deutschland bis zu 150.000 Prepper gibt. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht.

Auch der Staat bereitet sich auf Katastrophen vor

Jahrelang wurden Prepper belächelt. Abgetan als Spinner und Weltuntergangspropheten. Doch als Bundesinnenminister Thomas de Maizière im August 2016 eine überarbeitete Version des Zivilschutzkonzepts der Bundesregierung vorstellte, sah sich die Szene bestätigt. Der CDU-Politiker empfahl damals, jeder Bürger sollte Lebensmittel für einen Zeitraum von zehn Tagen bunkern. Dass der Staat im Katastrophenfall die Bevölkerung nicht mehr versorgen könnte, sei allerdings ausgeschlossen. Für den Ernstfall hält Deutschland zum Beispiel Erdölreserven vor, um sich für bis 90 Tage selbst versorgen zu können. "Die Pläne sind hilfreich", sagt Arlet. Ebenso wie die lange Liste von Gegenständen, die das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt. Taschenlampe, Thermoskanne, Dosenöffner, Verbandsmaterial. "Doch die Mehrheit der Deutschen ist schlecht vorbereitet." Gemeinsam mit einem Freund bietet Arlet Workshops und Trainingsprogramme an. Es gibt auch Kurse mit Wanderungen durch Waldgebiete oder sogenannte Überlebenscamps, die zwei oder mehr Tage dauern. Dabei werden Fragen geklärt wie: Welche Ausrüstung brauche ich? Wie komme ich in der Gruppe klar? Was darf ich im Wald essen und was auf keinen Fall?

Im Ernstfall werden auch Würmer gegessen

Auch Gesine Cody macht regelmäßig bei solchen Kursen mit. "Prepper bringen einander nützliche Dinge bei. Von denen kann ich was lernen", sagt sie. "Und jeder bringt sein Know How mit. Wir unterstützen uns gegenseitig, bauen gemeinsam unsere Fähigkeiten aus." Im vergangenen Winter habe sie bei Minusgraden an einem Camp im Wald teilgenommen. Damals musste sie so viel Holz sammeln, damit es für zwei Nächte ausreichte. Unter einer großen Schutzplane wurde Feuer gemacht und Essen gekocht. Sie hat auch schon mal einen Wurm probiert. "Das war total eklig, muss ich nicht noch einmal haben." Jetzt ist sie Veganerin. Das Gruppenerlebnis und die Nähe zur Natur, seien für sie die wichtigsten Aspekte dieser Aktionen. "Preppen schärft die Wahrnehmung. Egal wo man gerade ist", sagt sie.

