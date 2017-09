Der Prozess gegen einen mutmaßlichen Dreifachmörder aus Müllrose (Oder-Spree) beginnt am 17. Oktober. Das hat das Landgericht Frankfurt (Oder) am Montag mitgeteilt.

Dem 25-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, im Februar in Müllrose seine Großmutter ermordet zu haben. Auf seiner Flucht habe er zwei Polizisten an einer Straßensperre überfahren und tödlich verletzt. Das Gericht setzte 17 weitere Verhandlungstermine an. Mit einem Urteil ist erst im kommenden Jahr zu rechnen.