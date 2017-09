In Berlin ist ein Radfahrer gegen eine geöffnete Autotür gefahren und gestürzt. Der 51-Jährige wurde am Freitagnachmittag bei dem Unfall in Schöneberg an Kopf und Oberkörper verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Zeugenaussagen zufolge soll ein Autofahrer, dessen Wagen in der Kolonnenstraße am Fahrbahnrand geparkt war, seine Tür geöffnet haben. Der Radler konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte dagegen und stürzte.



Bei einem weiteren Unfall in Mitte streifte nach bisherigen Erkenntnissen ein Taxi einen Radfahrer. Dieser stürzte am Freitagabend und musste mit einer Kopfverletzung in einem Krankenhaus stationär behandelt werden. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung Unter den Linden zur Charlottenstraße. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge überquerte der 31-jährige Radfahrer den Boulevard.