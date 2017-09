Ein neues Leben in Sibirien

Video | Ein Brandenburger in Cheremshanka

Im Juni machte sich Ulf Siebach von Beelitz aus in das 7.600 Km entfernte Cheremshanka in Südsibirien auf den Weg: Er wanderte aus. Nun lebt er mit seiner kleinen Familie nahe reißender Flüsse, wilder Tiere und überwältigender Natur. Das will er mit Besuchern teilen.