Helmut Krüger Potsdam Freitag, 22.09.2017 | 20:42 Uhr

Auch wenn ich den genauen Unfallhergang nicht kenne, eines ist doch gewiss: Schienenfahrzeuge haben Vorrang. Das geht ja auch gar nicht anders, angesichts der Schwere des Fahrzeugs und des eingeleiteten Bremsweges. Was also hat den Radfahrer veranlasst, bei seinem Fahren nicht innezuhalten, bis er etwas sieht, anstatt - wahrscheinlich - darauf zu vertrauen, dass schon nichts kommen werde?



Jeder Tod ist ein furchbares Ereignis und wir werden dem nicht gerecht, den unter die Räder Gekommenen, WEIL er unter die Räder gekommen ist, deswegen als "Opfer" darzustellen. Vielmehr entzieht sich das der Täter-Opfer-Logik. Nichts ist gewonnen, wenn Radfahrende pauschal als Opfer dargestellt würden, anstatt dafür zu sorgen, dass verantwortliches Fahrverhalten zunimmt. Die Vergewisserung: Was sehe ich? Was sehe ich nicht und muss daher langsamer werden bzw. anhalten? gehört unabdingbar mit zur Eigenverantwortung.



Ein selbst herbeigeführtes Verhängnis ...