Drei Spielplätze gesperrt - Es gibt keine Rattensperrgebiete in Berlin-Mitte

07.09.17 | 12:07 Uhr

Berlin ist eine Rattenhochburg. Deswegen müssen auch immer wieder Spielplätze vorübergehend geschlossen werden. Von "Sperrgebieten" in Berlin-Mitte zu berichten, wie ganz aktuell, hält das Grünflächenamt allerdings für maßlos übertrieben.



Der Bezirk Berlin-Mitte hat aktuell drei Kinderspielplätze wegen Ratten gesperrt. Das bestätigte Jürgen Götte vom Grünflächenamt des Bezirks rbb|24 und damit einen Bericht der B.Z.. Betroffen sind Am Zillepark Bergstraße, Stephanplatz in Moabit und der Kinderspielplatz Ottoplatz im Kleinen Tiergarten. Von Sperrgebieten zu sprechen, wie es in dem Zeitungsbericht heißt, hält er jedoch für maßlos übertrieben. Wie Götte sagte, hat Mitte insgesamt 272 Spielplätze. Es sei völlig normal, dass einige von denen wegen Rattenbefalls gesperrt werden.



Spielplätze bleiben meist vier Wochen geschlossen

Wenn das Grünflächenamt aus der Bevölkerung Hinweise bekommt, dass Ratten auf Spielplätzen gesichtet worden sind, würden Kollegen losgeschickt, um das zu überprüfen. Auch das Gesundheitsamt informiere das Grünflächenamt über Rattenbefall, weil das Amt so genannte "Begeher" hat, die die Spielplätze regelmäßig überprüften, so Götte. Sollte sich der Verdacht bestätigen, beauftragt das Grünflächenamt dann eine Fachfirma, die die Spielplätze mit Ködern ausstattet und das Gelände sperrt. Diese Firma melde auch, wenn ihr Einsatz erfolgreich war und wann die Freigabe wieder möglich ist. In der Regel dauere das vier Wochen, sagte Götte weiter.



Kinder erleben eventuell einen Anflug von Übelkeit

Die Spielplätze werden aus Sicherheitsgründen gesperrt, weil in den Köderboxen für die Ratten Gift ist. Damit soll verhindert werden, dass jemand die Boxen aufbricht und möglicherweise Kinder die Köder versehentlich in den Mund nehmen. Die Dosis werde aber anhand der Körpergröße von Ratten errechnet. "Wenn Kinder die in den Mund nehmen, erleben sie womöglich einen Anflug von Übelkeit, mehr nicht", sagte Götte weiter. Wenn die Köder aus den Boxen auf den Spielplätzen nicht mehr entnommen werden, sei das für die Kontrolleure an untrügliches Zeichen, dass die Ratten verschwunden sind.



Keine Essensreste auf dem Spielplatz lassen

Sämtliche Kinderspielplätze in Berlin-Mitte werden nach Angaben des Bereichsleiters für Grünflächen jede Woche einmal auf die Sicherheit der Spielzeuge hin überprüft. Dabei würde auch ein Blick auf die Böden und in die Büsche geworfen, um eventuelle Rattenlöcher zu entdecken. Zusätzlich gebe es drei Mal die Woche "Pflegegänge", bei denen nach Scherben oder Spritzen geschaut werde und die Mülleimer entleert würden. In Sachen Rattenbefahl appelliert Götte an alle Eltern oder Begleiter der Kinder auf Spielplätzen, keine Essensreste liegen zu lassen. Der Geruch ziehe die Tiere an. "Nehmt die Reste mit nach Hause oder esst sie auf!", so Götte wörtlich.