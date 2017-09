Betrugsverdacht: Polizei durchsucht Klinik in Potsdam

Durchsuchungen in mehreren Bundesländern

Sechs Apotheker und Ärzte stehen im Verdacht, mit Abrechnungsbetrug bei teuren Medikamenten eine Krankenkasse um Millionen Euro geschädigt zu haben. Deshalb durchsuchten Polizisten bundesweit Räume - unter anderem in einer Potsdamer Klinik.

Wegen des Verdachts auf Betrug mit hochpreisigen Medikamenten sind am Dienstag bei einer bundesweiten Razzia auch Räume in Berlin und Brandenburg durchsucht worden. Das sagte der Sprecher der federführenden Potsdamer Staatsanwaltschaft, Christoph Lange, am Dienstag rbb|24.