Ab Freitagmorgen (29. September) fährt die Berliner Ringbahn nicht mehr durch: Auf dem Nordabschnitt wird für etwa einen Monat auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Beusselstraße in beide Richtungen gebaut, in dieser Zeit fahren Ersatzbusse.



Nach einer Woche Sperrung, also am Wochenende 7./8. Oktober sowie ab 21. Oktober wird die Sperrung der Strecke dann noch bis nach Westend ausgedehnt. Zwar gilt für diese Zeit, dass die Reisenden dann eben mit dem Ersatzbus fahren, doch das Umsteigen und die etwas längeren Busstrecken über die Umleitungsstraßen sorgen für erhebliche Verzögerungen. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg empfiehlt deshalb für diese Zeit: Wer eine Ersatzstrecke oder anderen Verbindungen per Bus und U-Bahn zu seinem Zielbahnhof findet, sollte diese nutzen.



Fast alle Bahnhöfe im betroffenen Bereich sind auch mit U-Bahn-Linien erreichbar (Wedding U6, Westhafen U9, Jungfernheide U7) oder sie liegen in der Nähe von U-Bahn-Höfen (Beusselstraße – U9-Bahnhof Birkenstraße). Individuelle Fahrtempfehlungen gibt es über die S-Bahn-App und auf den Seiten der S-Bahn. Die elektronische Fahrplanauskunft hat dort die Unterbrechungen der S-Bahn erfasst.