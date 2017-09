Fahrplanänderungen ab Dezember - Spandauer kommen bald ohne Umstieg nach Schönefeld

20.09.17 | 12:13 Uhr

Die S-Bahn erhöht ab Dezember den Takt im Früh- und Abendverkehr auf der Ringbahn. Und dann fährt auch die S9 durch die Innenstadt über Ostkreuz zum Flughafen Schönefeld. Aber es gibt auch neue Einschränkungen und verkürzte Strecken.

Die S-Bahn baut und erneuert ihr Netz, und das bringt ab Dezember viele Verbesserungen, aber auch einige Unbequemlichkeiten. Grob zusammengefasst: Die Ringbahn fährt wochentags am Vormittag und Nachmittag häufiger, und zwar bis 11 Uhr am Morgen und abends bis 21 Uhr im 5-Minuten-Takt. Die S9 fährt dann von Spandau durch Charlottenburg über den Hauptbahnhof auf der Stadtbahn-Strecke vorbei am Ostkreuz durch bis zum Flughafen Schönefeld. Möglich wird das durch die Fertigstellung der Gleise der sogenannten Südkurve am Ostkreuz. Termin: 10. Dezember. Und am Ostkreuz halten dann zudem weitere Regionalzüge: RE1, RE2, RE7 und der RB14.



Fahrgastverband: Was an der einen Stelle hinzukommt, fehlt woanders

Jens Wieseke, Vizechef des Berliner Fahrgastverbandes IGEB, begrüßte die nun angekündigten Änderungen, machte aber auch auf die anhaltenden Einschränkungen bei der S-Bahn aufmerksam: "Dieser neue Flughafenzubringer über die Stadtbahn ist schon eine Verbesserung. Natürlich fehlt er nun auf der bisherigen Strecke, allerdings ist es dort ja weiterhin möglich, leicht und auf gleichem Niveau umzusteigen, meist auch, ohne den Bahnsteig wechseln zu müssen." Die Berliner S-Bahn müsse noch über Jahre mit dem Engpass aufgrund der fehlenden Züge kalkulieren, so dass im Prinzip immer nur dann an einer Stelle mehr Züge fahren können, wenn sie an einer anderen Stelle eingespart werden, sagte Wieseke dem rbb.

Ringbahn für mehrere Wochen im Norden unterbrochen

Das große "Aber" allerdings lautet: Vorher wird auf dem Ring für vier Wochen zwischen Gesundbrunnen und Beusselstraße gebaut (ab 29. September), wie Detlef Speier, Chef der S-Bahn-Fahrgastinfo, nun mitteilte. Für diese vier Wochen fahren dort Ersatzbusse und mit einigen Tagen Verschiebung wird diese Sperrung für Umbauarbeiten zudem bis zum Westend erweitert. Der Grund für den Ersatzverkehr sind die Arbeiten für ein weiteres Zukunftsprojekt: die Nord-Südbahn ab dem Jahr 2020, also die Ringbahn-Abzweigung für S-Bahnen von Wedding und Westhafen in Richtung Hauptbahnhof.

Sechs Wochen Ersatzverkehr zwischen Pankow und Karow

Vor dem Fahrplanwechsel im Dezember sorgen zudem weitere Bauarbeiten für Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr. So sollen für knapp sechs Wochen (30. Oktober bis 13. Dezember) die S2 (Blankenfelde-Bernau) und die S8 (Zeuthen-Birkenwerder) für Arbeiten am Karower Kreuz unterbrochen werden. Von Pankow nach Karow geht es in diesen Tagen dann nur mit dem Ersatzverkehr. Einige Busse fahren dabei als Expresslinie über die Autobahn von Heinersdorf nach Karow, einige nehmen die Landstraße und fahren Blankenburg an.

Einige Linienveränderungen und die neue S26

Und mit dem Fahrplanwechsel im Dezember werden auch einige anderen Linien verändert: Die S85 aus Grünau, die aktuell bis Waidmannslust fährt, biegt dann ab Dezember bereits an der Bornholmer Straße Richtung Nordosten ab, endet in Pankow und wird damit um drei Haltestellen gestutzt. Dafür fährt dann die S25, deren jede zweite Bahn derzeit noch am Potsdamer Platz endet, wochentags im 20-Minuten-Takt weiter bis Waidmannslust und heißt dann S26. Wichtig ist hier, wie die S-Bahn betont: Die Bahnhöfe des Nord-Süd-Tunnels werden so im Fünf-Minuten-Takt angefahren. Verkürzt wird die S75 von Wartenberg. Sie fährt ab 10. Dezember nur noch bis Ostkreuz und nicht mehr wie bisher über die Warschauer Straße bis zum Ostbahnhof

Weil der Flughafenzubringer künftig in Spandau startet und endet, wird die bisherige Spandau-Linie S5 von Strausberg aus nur noch bis Westkreuz fahren. All diese Änderungen werden laut der S-Bahn-Mitteilung nun möglich, weil das Unternehmen unter anderem bis 2013 rund 150 Mio. Euro in den Weiterbetrieb der Alt-S-Bahnen Typ “480“ und “485“ steckt, um so die Lücke bis zu Lieferung neuer S-Bahn-Züge zu überbrücken. Schließlich seien die Fahrgastzahlen bereits das fünfte Jahr in Folge gestiegen - im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent im Vorjahresvergleich.