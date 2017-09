Es kommt zwar noch zu Verspätungen, doch die S3 verkehrt wieder durchgängig über die gesamte Strecke von Erkner zum Westkreuz.

Der Betrieb der S-Bahn-Linie 3 war am Montagmorgen zwischen Friedrichshagen und Erkner für mehrere Stunden unterbrochen worden.

Eigentlich sollte der S-Bahnverkehr in der Nacht zu Montag mit dem Ferienende wieder aufgenommen werden. Fahrgäste wurden am Morgen davon überrascht, doch wieder in Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen zu müssen.