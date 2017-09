Der Ersatzneubau der Salvador-Allende-Brücke im Bezirk Treptow-Köpenick hat am Montag offiziell begonnen. Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) habe am Morgen gemeinsam mit Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) und Baustadtrat Rainer Hölmer (SPD) den Spatenstich gesetzt, teilte die Senatsverkehrsverwaltung mit.

"Gerade die Außenbezirke brauchen eine gute Anbindung an die Berliner Innenstadt", teilte Günther mit. Mit dem Neubau der Salvador-Allende-Brücke sei Köpenick auch in Zukunft gut angebunden.

Regine Günther: „Mit dem Neubau der Salvador-Allende-Brücke sorgen wir dafür, dass Köpenick auch in Zukunft gute Verkehrsverbindungen hat. Gerade die Außenbezirke brauchen eine gute Anbindung an die Berliner Innenstadt. Wir investieren in eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur in unserer Stadt. Dafür ist die Brücke eines von vielen Beispielen.“

