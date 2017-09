Schafzüchterverbände wollen wolfsfreie Zonen in Deutschland. Diese Forderung wiederholten am Mittwoch die Vereinigung Deutscher Landesschafzuchtverbände und der Förderverein der Deutschen Schafhaltung in Winsen/Luhe und in Berlin. Landstriche mit wenig Wald und Wild, aber hoher Weidetierdichte, würden sich nicht als Lebensräume für Wölfe eignen, hieß es unisono. Auch in Regionen, in denen nur mit extrem hohem finanziellen Aufwand wolfsabweisende Zäune errichtet werden könnten, dürfe die Ansiedlung dieser Raubtiere nicht geduldet werden.