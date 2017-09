Nach der Schießerei vor einer Diskothek in Berlin-Hohenschönhausen, bei der ein Mann getötet und drei verletzt wurden, ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl beantragt worden. Das sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Er soll einen Mann erschossen und zwei weitere durch Schüsse schwer verletzt haben. Den 33-Jährigen hatten die Beamten am Samstag als mutmaßlichen Schützen festgenommen und anschließend vernommen.



Die Gewalttat hatte sich gegen 2.15 Uhr am Samstagmorgen vor der Diskothek "Cozy Club" in dem Ostberliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen ereignet. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Club um eine Disko, die überwiegend von Russen besucht wird. Offenbar kam es vor der Tat zum Streit vor der Tür der Disko.



Der 33-Jährige soll daraufhin seine Waffe gezogen und mehrere Schüsse abgegeben haben. Dabei traf er einen 37-Jährigen, der später im Krankenhaus an seinen Verletzungen verstarb. Zudem erlitten zwei Männer im Alter von 34 und 41 Jahren Schussverletzungen, sie befanden sich aber nicht in Lebensgefahr. Bei dem 41-Jährigen handelt es sich der Berliner Boulevardzeitung "B.Z." zufolge um den Türsteher der Diskothek.