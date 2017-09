Rock'n'Roll aus Brandenburg in der Ukraine - Mit dem Bürgermeister auf Osteuropa-Tournee

29.09.17 | 19:25 Uhr

Normalerweise touren die Flying Rockets durch Ostdeutschland, spielen auf Geburtstagen, Junggesellenabschieden und Oktoberfesten. Nun gibt das Rock'n'Roll-Trio aus Schönborn (Elbe-Elster) erstmals ein internationales Konzert. In Schönborn. In der Ukraine.



Am Anfang steht die Musik. Rock'n'Roll. Hannes Scharf, Schlagzeuger der Flying Rockets, hatte in einem rbb-Interview vor zwei Jahren noch gesagt, dass er sich nie gefragt habe, wie es wäre, woanders zu leben als im brandenburgischen Schönborn. Nun kann er ein Wochenende lang der Frage nachgehen, wie es zumindest in einem anderen Schönborn ist, nämlich dem im Oblast Transkarpatien in der West-Ukraine. Mit seiner Musik. Rock'n'Roll.

Die Flying Rockets aus Schönborn.

Das Musiker-Trio aus Schönborn (Elbe-Elster) gibt in der Ukraine sein erstes internationales Konzert. Die Reise dorthin ist eine ins Ungewisse, "ins blaue Glück", wie es Hannes Scharf nennt. Sie hätten sich ein wenig über den Ortsnamensvetter informiert. "Aber sonst wissen wir nicht so viel, nicht einmal, wo wir pennen", erzählt der 36-jährige Musiker auf dem Weg ins 915 Kilometer weiter südöstlich gelegene Dorf mit dem gleichen Namen wie sein Heimatort. Was er weiß, ist, dass die Flying Rockets zwei Konzerte spielen werden: Am Freitag zunächst in einem Pub in Mukatschewo, einer etwa 85.000 zählenden Stadt. Am Samstag dann direkt in Schönborn, dass eigentlich Schenborn geschrieben wird.



Dokumentation für das ukrainische Staatsfernsehen

Ein ukrainischer Dokumentarfilmer, der als Korrespondent in Berlin lebt, hat die Auftritte organisiert. Er war vor zwei Jahren auf die Geschichte aufmerksam geworden, dass es in Deutschland, aber auch in Osteuropa gleich mehrere Schönborns gibt. Seit Herbst 2016 dreht er eine Dokumentation für das ukrainische Staatsfernsehen über die Ortsnamensvettern, war bereits drei Mal im brandenburgischen Schönborn. Im Zentrum seiner Dokumentation immer wieder Hannes Scharf und die Flying Rockets.

Parallelen über den Ortsnamen hinaus

Die Gegenüberstellung bietet sich über den Ortsnamen hinweg durchaus an. Beide Dörfer haben vor allem mit Themen wie Abwanderung und Integration zu tun. Während im ukrainischen Schönborn tagsüber noch Kühe durch die Straßen getrieben werden, ist im brandenburgischen Ort fast niemand zu sehen. Die Einwohner arbeiten außerhalb, in Leipzig, Cottbus oder Berlin. Und während in den kleinen brandenburgische Ort Asylbewerber zugezogen sind, lebt in dem ukrainischen Dorf eine deutsche Minderheit. Nachfahren mainfränkischer Siedler, die der Fürstbischof Karl Friedrich Schönborn vor fast 300 Jahren in die West-Ukraine lotste. Im Schloss Schönborn, jahrelang eine Heilanstalt, leben heute zudem zahlreiche Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet im Osten der Ukraine.

Hannes Scharf von den Flying Rockets: ""Rock'n'Roll ist zeit- und grenzenlos, da wollen wir so sein, wie wir auch hier sind."

Bürgermeister im Tourbus

"Wir machen das, was wir immer machen", erzählt Hannes Scharf, als die Band am Donnerstag im engen Tourbus kurz vor Krakau im Stau steht. "Rock'n'Roll ist sehr zeit- und grenzenlos, da wollen wir so sein, wie wir auch hier sind." Die hinterste Sitzreihe teilt sich Hannes vorrangig mit dem Equipment der Band. "Selbst eine Anlage haben wir dabei." Die ukrainischen Gastgeber konnten ihnen die Technik nicht versprechen. "Wir sind hier schon ganz schön voll gepackt." Und vorne auf dem Beifahrersitz, neben dem fahrenden Techniker der Flying Rockets, sitzt auch noch Daniel Mende mit im Tourbus. Mende ist Bürgermeister von Schönborn und übernimmt den diplomatischen Part, während die Flying Rockets das Kulturprogramm geben. Im Auftrag der Schöneborner Völkerverständigung. Da spielen sie sogar für lau.



Ablaufplan als kyrillisches Überraschungsprogramm

Was sie genau erwartet, wissen sie noch nicht. An der Grenze empfängt sie der ukrainische Dokumentarfilmer. "Wir haben einen Ablaufplan gesehen, dort stehen ab 10 Uhr morgens durchgängig Punkte auf der Tagesordnung. Was genau geplant ist, wissen wir nicht, denn das steht da alles in kyrillischen Buchstaben", erzählt Hannes. Zusammen mit dem Bürgermeister sehen sich die Flying Rockets als Vorboten. "Wir sind ja ein 'Dorf der Vereine', die wären am liebsten alle mitgekommen", sagt Daniel Mende. Auch deshalb hofft er, dass sich aus dem Besuch mehr entwickelt, vielleicht sogar eine offizielle "Städte- oder besser gesagt Dorfpartnerschaft". Er sei sich aber unsicher, ob in dem engen Programm genug Zeit bleibt, um schon über Details zu sprechen. Zunächst einmal geht es auch um die Dokumentation, auf die alle Beteiligten schon äußerst gespannt sind. "Und die wir auch auf Deutsch vertonen wollen", träumt Mende sogar von einer größeren Veröffentlichung.