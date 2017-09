Nach den Sommerferien beginnt in der Region am Montag wieder die Schule.



In Brandenburg wurden am Wochenenende bereits die Erstklässler eingeschult, in Berlin finden die Einschulungsfeiern am kommenden Samstag statt.



Die Polizei kündigte an, verstärkt Geschwindigkeitskontrollen vor Grundschulen und Kitas durchzuführen. Der Sprecher der Berliner Polizei, Michael Gassen, sagte dem rbb, die Aktion werde zwei Wochen dauern. Da viele Erstklässler im Verkehrsverhalten ungeübt seien, sei es umso gefährlicher, wenn Autofahrer zu schnell unterwegs seien.





Sendung: Inforadio. 04.09.2017, 06:20 Uhr