Ein Brandenburger Kreis MOL Freitag, 08.09.2017 | 18:18 Uhr

Der Herr Vogelsänger als Landwirtschafttsminister sagt bei jeder Gelegenheit die Massentierhaltung sei in Brandenburg in Ordnung. Wenn man diese Bilder sieht, vergeht einen der Appetit. Auch der ehemalige Bauernpräsident Udo Folgert hat auch immer behauptet, dass das Land Brandenburg noch mehr Massentierhaltung verträgt. Zu DDR- Zeiten hatten wir auch einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit 18 ha und haben jedes Jahr etwa 30- 40 Schweine verkauft, aber solche Sauerei gab es bei uns nicht. Wenn ich kann hole ich mir von einem Fleischerbetrieb in Wuschwier im Oderbrruch meine Wurst und Fleisch. Dieser Fleischer kauft von den Bauern die Tiere auf, dieses Produkte kann man mit gut und gerne verzehren. Ich bin der Meinung, einige in den Ämtern sind überfordert und machen für gutes Geld nur ihren Job. 2019 sind im Land Brandenburg wieder Wahlen vielleicht wechselt man das Personal endlich einmal aus die über Fachwissen haben.