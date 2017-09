Gegen 7:38 Uhr sei ein Sattelzug mit Auflieger aus Hannover auf ein Stauende aufgefahren, sagte der Pressesprecher der Polizeidirektion West, Schugardt, rbb|24. Dabei habe er drei weitere Lkw ineinandergeschoben. Der Fahrer des auffahrenden Sattelzuges wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt. Mittlerweile wurde er durch die Feuerwehr herausgeschnitten. Das habe sich durch die starke Deformation des Führerhauses sehr schwierig gestaltet, so Schugardt. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Nach einem schweren Unfall am frühen Freitagvormittag kommt es auf der Autobahn A2 in Richtung Potsdam zu langen Staus. Die Autobahn war zwischen Netzen und Lehnin zunächst voll gesperrt, mittlerweile wurde die linke Spur wieder freigegeben. Zurzeit staut sich der Verkehr auf der Autobahn ab Brandenburg auf etwa 13 Kilometern, auch auf Umleitungen und Ausweichstrecken über Netzen und Kloster Lehnin kommt es zu Verzögerungen.

Die Fahrer der anderen Lkw sind nach ersten Informationen der Polizei unverletzt. Keine weiteren Pkw waren an dem Unfall beteiligt. Die Bergungsarbeiten werden schätzungsweise noch bis mindestens zum Nachmittag andauern, so der Polizeisprecher. Probleme macht dabei offenbar ein weiterer Auffahrunfall im Stau.



In Fahrtrichtung Hannover ist die Autobahn frei, hier sei es am morgen häufig zu gefährlichen Situationen gekommen, weil Gaffer langsam gefahren seien oder sogar angehalten hätten, so Schugardt. Autofahrer werden gebeten, die Unfallstelle in gemäßigtem Tempo auf der Gegenfahrbahn zu passieren.