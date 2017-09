Die meisten Schwimmer zieht es angesichts der Temperaturen in die Halle. Doch da sind einige - anders als angekündigt - noch nicht offen. Gründe sind etwa marode Wasserrohre oder Legionellen. Über Schließungen informiert werden soll bald auf neue Art. Von Annette Bräunlein

Sechs Berliner Schwimmhallen öffnen nach der Sommerschließzeit später als ursprünglich angekündigt. Das sagte der Sprecher der Berliner Bäderbetriebe (BBB), Matthias Oloew, rbb|24 auf Anfrage. Insgesamt seien zehn der 37 Hallenbäder noch geschlossen. Grund seien in der Regel noch nicht abgeschlossene Sanierungs- oder Wartungsarbeiten.

Die Formulierungen, die auf der Webseite der Bäderbetriebe über die Schließzeiten informieren, lassen allerdings bei einigen Bädern den Eindruck entstehen, sie gehörten zur jeweils anderen Kategorie. So heißt es etwa beim Stadtbad Wilmersdorf I, bei dem die verzögerte Eröffnung offenbar nicht geplant war: "Das Bad befindet sich in der technischen Schließzeit. Ab 14. September ist das Bad wieder für Sie geöffnet." Beim Stadtbad Tempelhof – bei dem die spätere Eröffnung den Angaben nach bereits länger geplant und kommuniziert war – dagegen steht: "Auf Grund anhaltender Wartungsmaßnahmen verlängert sich die technische Schließzeit. Wir freuen uns, Sie ab dem 18.09.2017 wieder zu begrüßen."

Oder wenn bei der Reinigung der Lüftungsanlage festgestellt werde, dass kernmineralische Fasern darin seien – wie im Stadtbad Neukölln. "Dort handelt es sich zwar sicher nicht um Asbest", so Oloew. Aber besonders gut für die Gesundheit seien die Fasern wohl nicht.

In manchen Fällen seien auch Laborverfahren der Grund, warum ein Bad nicht planmäßig öffnen kann, erläutert der Sprecher. So seien etwa im Stadtbad Lankwitz Legionellen entdeckt wollen. Um sicher zu sein, dass sie vollständig beseitigt wurden, brauche es eine Wasserprobe, die erst nach etwa 14 Tagen im Labor beurteilt werden könne.

In der Regel würden veränderte Öffnungszeiten auf der Webseite der Bäderbetriebe veröffentlicht, sobald sie bekannt sind, erklärt Bädersprecher Oloew. Teilweise sei der Grund auch, dass Personal ausfalle. Dass die Information "im Einzelfall" auch mal nicht rechtzeitig funktioniere, könne er nicht bestreiten. Schulen und Sportvereine würden direkt per E-Mail benachrichtigt. Auch Privatleute könnten den E-Mail-Benachrichtungsdienst abonnieren und so Informationen zu von ihnen ausgewählten Bädern erhalten. Im kommenden Jahr soll der Dienst dann von einer App abgelöst werden.