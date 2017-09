Neue Baumittelliste des Berliner Senats - Schönere Touristenpfade statt neuer Autobrücken

01.09.17 | 17:38 Uhr

Der Neubau der Langen Brücke in Treptow-Köpenick oder der Heidestraße in Mitte: Der rot-rot-grüne Berliner Senat vertagt in einer Liste geplanter Bauvorhaben viele Projekte. Dafür gibt er anderen den Vorzug - etwa der besseren Ausrüstung der Museumsinsel für Touristen.



Die Berliner Verkehrsverwaltung verschiebt aufgrund neuer Prioritäten mehrere Projekte etwa in den Bereichen Brückensanierung oder Straßenbau zugunsten neuer Vorhaben, bei denen es unter anderem um "tourismusnahe Umgestaltung" geht. Das geht aus einem Bericht an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses vom 11. August hervor. Zuerst hatte der Tagesspiegel darüber berichtet. Demnach sollen zahlreiche Maßnahmen in den Bereichen Brücken- und Straßenbau, die ursprünglich ab 2018/2019 geplant waren, auf 2020 oder 2021 vertagt werden. Dazu gehört etwa der mit 30 Millionen Euro veranschlagte Neubau der Langen Brücke in Treptow-Köpenick. Hier heißt es etwa im Senatsbericht: "Die ursprünglich ab 2018 geplante Maßnahme wird aufgrund neuer Prioritäten nach 2020 verschoben." Ebenso ist es beim Neubau der Heidestraße Süd von Minna-Cauer- bis Jean-Monnet-Straße in Mitte. Der Neubau der Überführung der Buckower Chaussee über die Bahngleise in Tempelhof wird von 2019 um ein Jahr nach hinten gelegt.

Verschobene Projekte u.a. Neubau der Langen Brücke in Treptow-Köpenick von 2018 auf 2020 Neubau der Heidestraße Süd von Minna-Cauer- bis Jean-Monnet-Straße in Mitte von 2018 auf 2020 Straßenumbau im Bereich Mühlendamm/Molkenmarkt/Grunerstraße von 2018 auf 2020 Neubau der Überführung der Buckower Chaussee über die Bahngleise in Tempelhof-Schöneberg von 2019 auf 2020 Neubau der Südlichen Blumenberger-Damm-Brücke über die Bahn von 2018 auf 2020 Neubau des Verkehrsknotens Landsberger Allee/ Märkische Allee mit drei Straßenbrücken von 2018 auf 2021

Neue Umgestaltung der Museumsinsel

Zu den neuen Prioritäten gehören Baumaßnahmen, die neu in die sogenannte Baumittelliste aufgenommen wurden. Eine davon ist die "Tourismusnahe Umgestaltung des Umfelds der Museumsinsel", die für 2018 vorgesehen ist. "Die Ausstattung und die Gehwegsituation im Umfeld der Museumsinsel sind für ein touristisches Hauptzentrum Berlins nicht zeitgemäß und entsprechen nicht den Anforderungen an diesen Ort als Weltkulturerbe", heißt es als Begründung auf der Liste. Wegen ihres "sehr schlechten Zustandes" müssten die Fahrbahnen und Gehwege der Abschnitte Am Weidendamm, Am Kupfergraben, Planckstraße, Bodestraße und Am Zeughaus "grundhaft erneuert" werden. Rund 9,8 Millionen Euro Gesamtkosten sind dafür bis 2021 veranschlagt.

Erneuerung der Karl-Marx-Allee

Ebenfalls besser für den Tourismus ausstatten will der Senat den Gendarmenmarkt. Er sei der mit am stärksten von Berlin-Besuchern genutzte Platz in Mitte. Im Zuge einer Neugestaltung der Oberfläche und der Strom- und Wasserversorgung ab 2019 soll er barrierefrei und für größere Veranstaltung besser nutzbar werden. Rund 10,6 Millionen Euro soll das Ganze bis 2024 kosten. Zu den neuen Projekten, die 2018 starten sollen, gehört auch der Umbau der Karl-Marx-Allee von Otto-Braun-Straße bis Strausberger Platz. Wegen seines "schlechten baulichen Zustands" soll der Straßenabschnitt für 13,2 Millionen Euro bis 2021 "grundhaft erneuert" werden.

Neue Projekte u.a. Tourismusnahe Umgestaltung des Umfeldes der Museumsinsel ab 2018 Umbau der Karl-Marx-Allee von Otto-Braun-Straße bis Strausberger Platz ab 2018

Erneuerung der Dorfstraße in Malchow von Blankenburger Pflasterweg bis Ortnitstraße ab 2018

Rad- und Fußverkehrsanlagen an der B96a Süd zwischen Grünbergerallee und Am Adlergestell ba 2018 Tourismusnahe Umgestaltung des Gendarmenmarkts ab 2019

Höhere Kosten für Bauprojekte

Aus der neuen Baumittelliste geht auch hervor, dass die Kosten für Bauprojekte teilweise erheblich gestiegen sind. So veranschlagt der Senat für den Weiterbau der Fußgängerbrücke Warschauer Straße über die Bahngleise inzwischen 1,2 Millionen Euro – knapp 330.000 Euro mehr als der Bau zuvor kosten sollte. Etwa beim Neubau der Hauptstraße zwischen Markgrafendamm in Friedrichshain bis Karlshorster Straße in Lichtenberg sind die Kosten um 350.000 Euro gestiegen – auf gut 4,4 Millionen.