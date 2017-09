Volle Straßen in Berlin und Brandenburg - Gedrängel auf dem Weg aus den Sommerferien

01.09.17 | 13:16 Uhr

Am Montag beginnt sowohl in Brandenburg als auch in Berlin die Schule. Das heißt, alle Familien mit schulpflichtigen Kindern müssen sich spätestens am Wochenende auf die Heimreise aus den Ferien machen. Für Berliner könnte es kurz vor der Haustür eng werden.



Schon am Freitag ist es voll auf den Straßen und Autobahnen in der Region. Am Wochenende könnte es wegen des Endes der Sommerferien in Berlin und Brandenburg noch voller werden, warnt ADAC-Pressesprecherin Sandra Hass im rbb.

Straßen von der Nord- und Ostsee besonders voll

"Besonders staugefährdet sind die Fernstraßen von der Nord- und Ostsee", so Hass. Hier sorgten auch zahlreiche Baustellen für Einschränkungen. Aber: "Auch der gesamte Berliner Ring ist wieder stark belastet. Vor allem der südliche Bereich. Da haben wir immer noch die Großbaustelle Michendorf, wo schon ein Bagatellunfall für einen großen Stau sorgen kann", so Hass weiter. Wer seine Heimreise plane, solle mehr Zeit einplanen und unbedingt den Berliner Ring meiden. "Lieber über die Stadtautobahn zurückfahren. Denn die meisten Sommerbaustellen, die es in Berlin gab, zum Beispiel auf der Rudolf-Vissell-Brücke, sind inzwischen abgeschlossen", sagte Hass.

Berliner Baustellen sind pünktlich fertig

Tatsächlich sollen zwei weitere wichtige Sommerbaustellen in der Nacht zum Samstag pünktlich fertig gestellt werden. So wird die A 113 ab Mitternacht wieder in beiden Fahrtrichtungen durchgängig für den Verkehr freigegeben. Hier wurde die beschädigte Betondecke zwischen Adlershof und Späthstraße durch Asphalt ersetzt. Um 5 Uhr am Samstagmorgen soll bei guten Witterungsbedingungen auch die Überleitung von der A 100 zur A 115 fertiggestellt sein, die derzeit noch für Stau sorgt. Eine andere Autobahn-Großbaustelle an der Rudolf-Wissell-Brücke war schon vor zwei Wochen vorfristig aufgehoben worden. Sendung: Antenne Brandenburg, 01.09.2017, 14:00 Uhr