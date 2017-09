Bei großflächigen Kontrollen in 33 Berliner Wettbüros, Spielhallen sowie Gaststätten- und Café-Casinos sind am Dienstag sind 17 Straftaten aufgedeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stellten die Kontrolleure in verschiedenen Berliner Bezirken zugleich 98 Ordnungswidrigkeiten fest. Unter anderem seien illegale Spielautomaten beschlagnahmt oder versiegelt worden. Eine Spielhalle in Mitte wurde demnach geschlossen.