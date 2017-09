Klimawandel - Wie Wissenschaftler für Abkühlung in der Stadt sorgen wollen

20.09.17 | 08:25 Uhr

Für das Leben in Großstädten wird der Klimawandel zur Herausforderung. Viel Beton führt zu höheren Temperaturen. Wissenschaftler sind deshalb auf der Suche nach Formeln, die für Abkühlung sorgen. Von Anne Hoffmann



Der Klimawandel ist nicht nur ein Thema für den ländlichen Raum: Klimaforscher, Ökologen und Meteorologen untersuchen seit längerem, wie sich die Erderwärmung auf Städte auswirkt - auf Häuserschluchten, Hinterhöfe und Grünanlagen. Im Februar dieses Jahres startete in Berlin dazu das wissenschaftliche Großprojekt Stadtklima im Wandel, bei dem auch die Großstädte Hamburg und Stuttgart mitmachen. Sie hoffen, ein Modell entwickeln zu können, das Städten hilft, sich auf Veränderungen einzustellen. Dafür müssen allerdings noch jede Menge Messdaten gesammelt werden - der Aufwand ist enorm. Von Ende Juli bis Anfang August haben Studenten der Technischen Universität Berlin Wind, Luftfeuchtigkeit, Schadstoffbelastungen, Feinstaub rund um den Campus der TU erfasst. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad waren sie dazu in der Stadt unterwegs. Einen Rucksack voller Messtechnik hatten sie stets auf dem Rücken. Gleichzeitig ließen sie unbemannte Flugobjekte wie Gleiter und Multikopter über das Universitätsgelände aufsteigen sowie über dem Dahlemer Feld im Grunewald und dem Tempelhofer Feld. Zusätzlich wurden vorrübergehend Masten errichtet, die mit Hightech gespikt sind. Durch die festen Messstationen werden die mobil erfassten Daten ergänzt.

"Die Kampagne fordert wirklich eine umfangreiche Logistik", sagt die Klimatologin Ute Fehrenbach. Sie ist verantwortlich für die Organisation. "Zum Beispiel mussten wir uns die Flüge mit einer Flughöhe von rund 250 Metern immer von der Flugsicherung des Flughafens Tegel genehmigen lassen." Insgesamt vier Intensivmesskampagnen sind vorgesehen. Die nächste Runde folgt im kommenden Winter, die letzte im Sommer 2018. Dieser Aufwand dient einem Ziel: So umfassend wie nie zuvor soll das Stadtklima vermessen werden und zwar dreidimensional, in die Fläche und in die Höhe. Wissenschaftler der drei Berliner Universitäten TU, FU und HU machen mit. Zudem sind das Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) aus Potsdam beteiligt, der Deutsche Wetterdienst, das Forschungszentrum Jülich sowie vier weitere deutsche Universitäten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt mit 13 Millionen Euro.

Simulieren für klimafreundliche Stadtplanung

Dieter Scherer, Klimaforscher an der TU und Projektkoordinator, hofft, durch die Daten bessere Klimasimulationen für Temperatur, Feuchtigkeit, Luftströmungen und die Verteilung von Schadstoffen in Städten erstellen zu können. Allerdings: "Noch fehlen uns die Instrumente, um zu berechnen, wie etwa ein Bauprojekt das Klima in einem bestimmten Quartier verändern wird." In bisherigen Modellen seien Städte ein blinder Fleck, sagt er. In die Berechnungen der Forscher fließen nicht nur Messdaten ein, sondern auch Informationen zu geplanten Bebauungen, Fassadenoberflächen, Dächern oder Baumbeständen ein. Zudem nutzen sie Satellitenbilder, die genau aufzeigen, wie sich bebaute Flächen, Straßen, grüne Areale und Gewässer in einer Stadt verteilen. Die neuen Modelle sollen künftig Stadtentwicklern helfen, klimafreundlicher zu planen. Sie könnten dann besser vorherzusagen, wie verschiedene Faktoren das Klima in der Stadt beeinflussen. Um zum Beispiel durchspielen zu können, wie sich lokale Luftströme verändern würden, noch bevor eine neue Straße gebaut wird. Oder um zu erkennen, ob neue Gebäude womöglich Frischluftschneisen blockieren. In dicht gebauten Städten besteht zudem die Gefahr, dass sogenannte Hitzeinseln entstehen. Orte, wo sich zwischen Häuserschluchten die Umgebung aufheizt. Die Luft steht, keine kühlende Brise hat eine Chance. Eine gute Gegenmaßnahme: viel Grün in der Stadt.

Mit Bäumen rechnen

Urban Greening, städtisches Grün, ist weltweit ein wichtiges Thema. Mit entsprechenden Modellen können Stadtplaner künftig genau durchspielen, wie und wo sie mit Parks, Bäumen, begrünten Fassaden und Dächern das Stadtklima günstig beeinflussen. Denn Pflanzen kühlen nicht nur, sie binden auch Schadstoffe und nehmen das Treibhausgas Kohlendioixid auf. Berlin gilt als grüne Stadt. Riesige Parkanlagen wie der Große Tiergarten und weite, unbebaute Flächen wie das Tempelhofer Feld sorgen für Abkühlung. "Auf solchen Flächen wie hier senkt sich die Temperatur nachts über sehr stark ab", sagt Professor Stefan Heiland, "und durch das Temperaturgefälle kann dann auch ein Wind entstehen." So ein kühler Luftstrom kann bis zu einem Kilometer weit fließen, wenn ihm kein Hinderniss in den Weg gebaut wurde.

Bereits im Jahr 2013 haben Stefan Heiland und sein Team von der Technischen Universität untersucht, welche Effekte sich durch städtisches Grün erzielen lassen. Auch am Beispiel von Straßenbäumen sei dies sehr deutlich zu sehen, sagt er. "Im Vergleich zu einer Straße ohne Bäume kann man im Sommer durchaus mit einer Temperaturabsenkung durch die Bäume von etwa zehn Grad rechnen. Je nachdem wie die Sonne einfällt, wie die Strahlungsverhältnisse sind." In Berlin säumen etwa 440.000 Bäume die Straßen. Dort, wo sie fehlen, heizen sich Straßen und Gebäude im Sommer stärker auf. Die Forscher konnten noch mehr zeigen: In begrünten Höfen kann die Temperatur in einer Höhe von zwei Metern bis zu elf Grad niedriger sein als in zubetonierten. "Entsiegelung, helle Oberflächen, Hinterhofbegrünung - das ist eigentlich das Optimum", sagt Heiland. "Aber auch mit einzelnen Maßnahmen lässt sich schon ein ganz guter Effekt erzielen." Laufen erst die neuen Modelle des Projekts Stadtklima im Wandel, könnten Stadtplaner sehr viel detaillierter arbeiten als bisher. Es wäre dann sogar möglich, Hecken gezielt anzulegen, um zum Beispiel Schadstoffe aus der Luft zu binden. Oder Fußwege so zu planen, dass ältere Menschen im Sommer weniger unter Hitze leiden müssen.