Sven L. Berlin Mittwoch, 06.09.2017 | 21:20 Uhr

Also mir gefällt die Variante durch die Wildenbruchstr. ( Treptow ) von allen hier gezeigten am besten obwohl ich eigentlich näher zur Pannierstr. hin wohne ( M 29 ) aber das scheint mir wirklich die sinnvollste Strecke zu sein. Bleibt zu hoffen das es nicht all zu viele Einwände gegen so ein Projekt gibt damit man auch irgendwann mit dem Bau beginnen kann. Sven L.