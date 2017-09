Die Tiere seien insgesamt vier Fangaktionen mithilfe von professionellen Reusen und Handkeschern gefangen worden, bestätigte Derk Ehlert, der Wildtierreferent des Landes Berlin rbb|24. Zudem habe man als "biologische Maßnahme" junge Aale, die aber erst noch heranwachsen müssten, in den Tiergarten-Gewässern ausgesetzt. Sie sollen neben Füchsen und Waschbären als natürliche Feinde der Krebse zum Einsatz kommen. Auch im Britzer Garten, so Ehlert weiter, hätten sich die Krebse inzwischen ausgebreitet und sollten gefangen werden. Sichtungen hätte es zudem in Buckow, Rudow und im Tegeler See gegeben.