Nach der bundesweiten amtlichen Gefahrenmeldung, die am Donnerstag vor vergifteten Lebensmitteln in Supermärkten gewarnt hat, gibt es bisher keine Hinweise darauf, dass in der Region Produkte manipuliert worden sind. Bisher sind solche Produkte nur in Baden-Württemberg aufgetaucht.

Es gebe nach aktuellem Stand keine Bezüge zu Brandenburg, sagte ein Polizeisprecher am Freitag dem rbb. Man habe keine vergifteten Lebensmittel gefunden. Auch Berlin scheint bisher nicht im Fokus der Erpresser zu liegen. Es seien keine Hinweise auf vergiftete Lebensmittel eingegangen, so ein Polizeisprecher gegenüber rbb|24. Das entsprechende Fachreferat sei jedoch informiert und man sei sehr aufmerksam, so der Sprecher weiter. Zudem stünde man im ständigen Austausch mit den Kollegen in Baden-Württemberg.