Schüsse am Bahnhof Lichtenberg

Schüsse, eine GSG 9-Spezialeinheit und viele Verletzte waren am Montag am Berliner S-Bahnhof Lichtenberg zu sehen - doch was nach Ernst aussah, war nur eine Übung der Bundespolizei. Rund 200 Polizisten und Auszubildende probten hier für den Fall einer Terrorattacke.



Bei der Übung wurde mehrmals hintereinander ein Anschlag bewaffneter Angreifer inszeniert. Unter anderem schossen sie auf einem S-Bahnsteig und zündeten Sprengsätze.