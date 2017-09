Verkleinerung oder Verbot - Thaifood-Markt bekommt wohl Galgenfrist bis 2019

21.09.17 | 12:59 Uhr

Dem Thaifood-Markt in Berlin Wilmersdorf dürfte in seiner jetzigen Form nun wirklich bald das letzte Stündlein schlagen. Wie das "illegale Markttreiben" am Preußenpark verschwinden kann, hat der zuständige Ordnungsstadtrat Arne Herz mit Anwohnern diskutiert.

Seit 20 Jahren gibt es in Berlin den Thaifood-Markt im Preußenpark in Wilmersdorf. Dort wird asiatisches Essen zubereitet und verkauft. Der Ruf des Marktes ist legendär. Deshalb wird er in vielen Reiseführern empfohlen, obwohl er nie ganz legal war. Nun könnte bald Schluss mit dem Markttreiben sein. Nach einem Bericht des Berliner "Tagesspiegel" vom Donnerstag will es das Bezirksamt so.

Legalisierung - oder Verbot

Da es nie eine Genehmigung für den Markt gegeben hat, verstößt er per se gegen viele Vorschriften, etwa der Park- und Gewerbeordnung bis hin zu Hygienevorschriften. Anwohner sind seit Jahren genervt von Müll und Lärm, den der Thai-Markt besonders an den Wochenenden verursacht. Dem Zeitungsbericht zufolge will das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf die Zustände nicht mehr hinnehmen. Ordnungsstadtrat Arne Herz sagte demnach am Dienstagabend bei einer Diskussion mit Anwohnern und dem Bundestagsabgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (beide CDU), dass es nicht so bleiben könne. Herz sieht der Zeitung zufolge zwei Möglichkeiten: die Legalisierung eines deutlich verkleinerten Marktes mit festen Buden - oder die Durchsetzung eines Marktverbots mit ständigen Kontrollen.

Umsetzung wird bis 2019 dauern

In den kommenden Wochen wolle Herz der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) ein Konzept vorstellen, heißt es weiter. Für Anfang kommenden Jahres plane er mehrere Bürgerversammlungen, bei denen der Thai-Markt Thema sein soll. Danach müsse beschlossen werden, "in welche Richtung wir gehen wollen", wird er zitiert. Die Umsetzung werde dann wohl noch bis 2019 dauern. Der stellvertretende Fraktionschef der CDU-Fraktion im Bezirk, Karsten Sell, sagte laut "Tagesspiegel", dass die BVV in ihren Haushaltsberatungen am Donnerstag voraussichtlich beschließen werde, 2019 eine halbe Million Euro in die Sanierung des Preußenparks zu investieren. Wenn das illegale Marktreiben nicht geändert werde, "können wir das Geld aber gleich in den Gully schmeißen", wird Sell zitiert.



Kaum überraschende Kontrollen möglich

An der Veranstaltung am Dienstag haben dem Zeitungsbericht zufolge 40 Anwohner teilgenommen, die verständnislos darauf reagierten, dass das Recht im Preußenpark nicht durchgesetzt werden könne. Die Marktbetreiber zahlten keine Steuern oder kämen auch nicht für die Müllbeseitigung auf, heißt es weiter. Kontrollen durch das Ordnungsamt habe es nur selten gegeben, so das Blatt. Sie seien auch nicht erfolgreich gewesen, weil Ordnungsamtskräfte nach dem Berliner Gesetz verpflichtet sind, Uniformen zu tragen, was überraschende Einsätze unmöglich mache. Anzeigen seien zudem von Gerichten oft fallen gelassen worden, weil die Justiz eindeutige Beweise für gewerblichen Handel vermisst habe.